В Новосибирской области стартовало планирование 4-го этапа Восточного обхода

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский объявил на пресс-конференции, организованной для агентства «Интерфакс», о начале трассировки нового участка дороги.
Этот участок будет примыкать к федеральной трассе на 49-м километре. В дальнейшем планируется реконструкция дороги и её расширение до четырёх полос до самой границы с Алтайским краем. Проектная документация по некоторым участкам уже получила положительное заключение экспертов, а работы по оставшимся проектам планируется завершить до конца текущего года.
Восточный обход будет служить дублёром автодороги Р-256 «Чуйский тракт», направляя транзитный транспорт со стороны Барнаула и Бийска в сторону Кемеровской области, минуя Новосибирск.
После завершения строительства дорога будет соединена с Северным обходом, что позволит водителям выезжать на трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш», облегчая транспортные потоки в окрестностях города. Общая длина обхода составит около 84 километров.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске вновь пытаются продать недостроенный ТРК «Подсолнух».
Татьяна Картавых