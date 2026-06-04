Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области стартовало планирование 4-го этапа Восточного обхода

Трасса должна соединить Чуйский тракт и Иртыш.

Источник: НДН.ИНФО

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский объявил на пресс-конференции, организованной для агентства «Интерфакс», о начале трассировки нового участка дороги.

Этот участок будет примыкать к федеральной трассе на 49-м километре. В дальнейшем планируется реконструкция дороги и её расширение до четырёх полос до самой границы с Алтайским краем. Проектная документация по некоторым участкам уже получила положительное заключение экспертов, а работы по оставшимся проектам планируется завершить до конца текущего года.

Восточный обход будет служить дублёром автодороги Р-256 «Чуйский тракт», направляя транзитный транспорт со стороны Барнаула и Бийска в сторону Кемеровской области, минуя Новосибирск.

После завершения строительства дорога будет соединена с Северным обходом, что позволит водителям выезжать на трассы Р-255 «Сибирь» и Р-254 «Иртыш», облегчая транспортные потоки в окрестностях города. Общая длина обхода составит около 84 километров.

Татьяна Картавых