В Новосибирской области стартовало планирование 4-го этапа Восточного обхода

Этот участок будет примыкать к федеральной трассе на 49-м километре. В дальнейшем планируется реконструкция дороги и её расширение до четырёх полос до самой границы с Алтайским краем. Проектная документация по некоторым участкам уже получила положительное заключение экспертов, а работы по оставшимся проектам планируется завершить до конца текущего года.