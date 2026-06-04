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В Братске по соглашению с Китаем будут производить фармсубстанции

Решение было принято Россией и КНР во время ПМЭФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 июня. В Иркутской области планируют наладить производство фармацевтических субстанций, которые выступают компонентами лекарственных препаратов. Соответствующее соглашение подписали Россия и Китай на ПМЭФ-2026 (18+). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что будущее предприятие получит название «Хэнгвэй Синтез» и будет располагаться в Братске. Соглашение на данное сотрудничество заключили компания «Братскхимсинтез» китайский партнер «Чжэцзян Хэнкан Фармасьютикал».

Китайские коллеги отметили, что сейчас у компании из Приангарья есть хорошие технологические и производственные возможности для развития сотрудничества.

Представленный проект станет одним из элементов расширения промышленного партнёрства между Россией и Китаем.

Ранее агентство рассказывало, что глава Иркутской области провёл рабочую встречу с представителем Всекитайского собрания. В этом году празднуется особо значимая дата — 30 лет установления российско-китайских отношений партнёрства и стратегического взаимодействия.