Раздельные тарифы и электричка: как улучшить общественный транспорт в Алматы, рассказал эксперт

Вопрос развития транспортного сообщения в Алматы и его агломерации стал особенно актуален в связи с планами развития города Алатау. Так, ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ежедневно в мегаполис из области заезжает порядка 400 тыс. автомобилей. Поэтому он указал на необходимость усиления транспортной связанности внутри Алматинской агломерации и активного развития скоростного общественного транспорта. А эксперты вовсе озвучивали идеи от повышения стоимости проезда к уровню в 500 тенге до организации бесплатного проезда.
Что может потребоваться для качественного развития общественного транспорта в Алматы и области, редакции NUR.KZ рассказал Геннадий Глевицкий, эксперт по цифровой трансформации железнодорожной отрасли в IBA Group.
Как сделать общественный транспорт популярным.
Как отмечает эксперт, главный фактор, который нужно улучшить в общественном транспорте Алматы — это предсказуемость и пунктуальность расписания. Для этого можно применить несколько подходов: сократить интервал движения на маршруте до 5−10 минут — тогда пассажиры будут уверены, что транспорт прибудет в нужное время. Ситуация характерная, скорее, для метрополитена или для некоторых особо популярных маршрутов городского транспорта со стабильно высокой проходимостью; обеспечить удобный и многоканальный доступ к расписанию движения автобусов и троллейбусов — информация должна быть доступна как непосредственно на остановке, так и в приложении перевозчика или в популярных навигационных сервисах. Для этого транспорт должен управляться продвинутой системой диспетчеризации, интегрированной с системой информирования пассажиров. Также эксперт указывает, что большую роль играет и удобство оплаты проезда. И тут речь идет не столько о терминалах, сколько о разделении тарифов для пассажиров.
Разные тарифы для туристов, постоянных и редких пользователей.
Согласно предложению эксперта, тариф на проезд в общественном транспорте можно разделить на категории для постоянных и редких пользователей. «Первым необходима предоплаченная транспортная карта, действующая от месяца и более. Для мотивации предоплаты пассажиру предлагают тариф со скидкой, зато перевозчик получает авансовое финансирование — “win-win” для обеих сторон», — отмечает Геннадий Глевицкий. А для туристов и редких пользователей — простой и максимально привычный способ прийти на остановку и сесть в транспорт, оплатив банковской картой.
Еще один вариант — краткосрочная транспортная карта, которая должна приниматься для оплаты в любом виде городского общественного транспорта. «Отличный пример такой инфраструктуры — туристическая транспортная карта Istanbul Card. Ее можно купить и пополнить прямо в аэропорту или почти на любой остановке, станции. Благодаря карте пассажир получает доступ сразу ко всему транспорту Стамбула: метро, городская электричка, пригородные поезда, автобус, трамвай, рейсовые корабли и даже фуникулер. Еще один пример — Минск, где действует единая транспортная система с электронной смарт‑картой и единым проездным, который можно “привязать” сразу к нескольким видам транспорта. Один проездной может покрывать автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и поезда городских линий, при этом варианты комбинируются и отличаются по стоимости (электричка + наземный транспорт или электричка + метро)», — отмечает эксперт.
Электричка из Алматы в область.
Геннадий Глевицкий отмечает, что многие крупные города развивают городские электрички. И в Алматы такой вариант также мог бы оказаться полезным, учитывая большой ежедневный поток пассажиров и транспорта из агломерации в город и обратно. Так, президент РК упоминал проект по строительству линий SkyТrain от границ города в восточном и западном направлениях — до 1 августа акимы Алматы и Алматинской области совместно с фондом «Самрук-Қазына» должны проработать все аспекты его реализации.
Но успех внедрения подобных решений, по мнению эксперта, зависит от нескольких факторов: интеграция с системой городского общественного транспорта в целом — создание единой системы оплаты, строительство крупных пересадочных узлов и запуск единой системы информирования пассажиров; частота курсирования, сравнимая с автобусами — интервалы не более 20 минут, а также стабильное расписание; стоимость проезда — она не должна превышать среднюю стоимость в других видах общественного транспорта.
«При запуске городских электричек важно учесть опыт других городов. А он показывает, что непрактично, когда поезда ходят только с центрального вокзала на окраины и обратно. Нужны и остановки в местах пересечения потоков пассажиров, с чем могут быть проблемы при организации движения по существующим ЖД-веткам. Гораздо более удобно для пассажиров, если один поезд следует по “диаметру” города, соединяя его на всем протяжении. Мысль, совершенно логичная для проектировщиков метрополитена, не всегда очевидна железнодорожникам», — отмечает эксперт.
Другими словами, для качественного развития общественного транспорта в Алматы и решения проблем с загруженностью на дорогах нужен комплексный подход, сочетающий в себе новые технологии, развитие альтернативных видов перевозок, а также более гибкую тарифную политику.