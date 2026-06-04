Раздельные тарифы и электричка: как улучшить общественный транспорт в Алматы, рассказал эксперт

Как отмечает эксперт, главный фактор, который нужно улучшить в общественном транспорте Алматы — это предсказуемость и пунктуальность расписания. Для этого можно применить несколько подходов: сократить интервал движения на маршруте до 5−10 минут — тогда пассажиры будут уверены, что транспорт прибудет в нужное время. Ситуация характерная, скорее, для метрополитена или для некоторых особо популярных маршрутов городского транспорта со стабильно высокой проходимостью; обеспечить удобный и многоканальный доступ к расписанию движения автобусов и троллейбусов — информация должна быть доступна как непосредственно на остановке, так и в приложении перевозчика или в популярных навигационных сервисах. Для этого транспорт должен управляться продвинутой системой диспетчеризации, интегрированной с системой информирования пассажиров. Также эксперт указывает, что большую роль играет и удобство оплаты проезда. И тут речь идет не столько о терминалах, сколько о разделении тарифов для пассажиров.