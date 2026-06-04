Новое казино и гостиницу в Приморье построит девелопер из Краснодара

Отметим, что на полях Восточного экономического форума (16+) в сентябре 2025 года КРПК подписала с китайской компанией «Цзянсу цзююньтун инвестмент» соглашение о строительстве в ИРКЗ «Приморье» гостиничного комплекса с казино. Объем инвестиций в том случае оценивался в 16 млрд рублей. Но о продвижении этого проекта больше ничего не известно.