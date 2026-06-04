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Новое казино и гостиницу в Приморье построит девелопер из Краснодара

Инвестиции в проект могут составить до 20 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Власти Приморья нашли нового инвестора для строительства нового казино в игорно-развлекательной курортной зоне. Соглашение с компанией из Краснодара будет подписано в четверг, 4 июня, на полях XXIX Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ, 16+). Объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей, сообщает ИА PrimaMedia.

5-звёздочную гостиницу на 800 номеров с казино построит группа компаний «Самсон», специализирующаяся на возведении жилья, отелей и коммерческой недвижимости.

По данным Корпорации развития Приморского края (КРПК), общая площадь застройки составит порядка 75 тыс. кв. метров.

Кроме того, ГК «Самсон» проявляет интерес к проектам в промышленном парке «Большой Камень».

Белорусского порта в Приморье пока не будет.

Проект строительства нового терминала «с нуля» на данном этапе экономически не выгоден.

Отметим, что на полях Восточного экономического форума (16+) в сентябре 2025 года КРПК подписала с китайской компанией «Цзянсу цзююньтун инвестмент» соглашение о строительстве в ИРКЗ «Приморье» гостиничного комплекса с казино. Объем инвестиций в том случае оценивался в 16 млрд рублей. Но о продвижении этого проекта больше ничего не известно.

Игорная зона «Приморье» входит в состав туристического кластера в бухте Муравьиной. Два первых объекта — казино Tigre de Cristal и «Шамбала» — уже введены в эксплуатацию.

В настоящее время в России открыто несколько игорных кластеров в разных регионах: «Приморье» (Приморский край), «Красная Поляна» (Сочи), «Янтарная» (Калининградская область) и «Сибирская монета» (Алтай).