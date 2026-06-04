В «Авито» назвали самых высокооплачиваемых специалистов весны 2026 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми специалистами по итогам весны стали аппаратчики, в среднем им предлагали свыше 210 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито Работы», которое есть в распоряжении ТАСС.
«Первое место заняли аппаратчики — работодатели предлагали таким специалистам в среднем 211 499 ₽/мес., что на 36% больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эти специалисты отвечают за управление и контроль технологических процессов на производстве. Они следят за работой оборудования, контролируют параметры выпуска продукции и обеспечивают бесперебойное функционирование производственных линий, поясняется в исследовании.
При этом высокие зарплаты также предлагали промышленным альпинистам, в среднем 156,1 тыс. рублей в месяц, бурильщикам — 155,4 тыс. рублей, говорится в материалах.