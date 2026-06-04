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ВТБ: продажи ипотеки покажут лучший результат за три года

Объём кредитования по итогам полугодия превысит 24,4 трлн рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

По оценкам ВТБ, по итогам первого полугодия 2026 года выдачи ипотеки в России приблизятся к 2,1 трлн рублей, что почти на 40% превысит показатель аналогичного периода предыдущего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Таким образом, сегмент покажет лучшую динамику для первого полугодия за последние три года. Об этом в рамках ПМЭФ-2026 заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По итогам всего 2026 года ВТБ прогнозирует более 5,1 трлн рублей ипотечных выдач в России, что будет на 16% выше результата 2025 года. Итоговый результат будет зависеть от возможной модернизации параметров программы «семейная ипотека».

Объём ипотечного портфеля в России, по оценкам ВТБ, по итогам полугодия превысит 24,4 трлн рублей (+3% с начала года), по итогам года он приблизится к 26 трлн (+9%).

— Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем, — отметил Алексей Охорзин.