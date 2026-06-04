ВТБ: продажи ипотеки покажут лучший результат за три года

— Первое полугодие на ипотечном рынке покажет самый сильный результат с 2023 года. После резкого всплеска начала года по «семейной» ипотеке рынок стал расти равномерно, постепенно снижая зависимость от госпрограмм. Мы ожидаем, что тенденция сохранится во втором полугодии и укрепится в следующем, — отметил Алексей Охорзин.