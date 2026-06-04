Деньги за долю в компании: как работают прямые инвестиции в Казахстане

Казахстанцам доступны различные способы получения дохода от денежных вложений: от обычного депозита в банке до ценных бумаг, инвестиционного золота и даже криптовалюты. Однако есть еще один инструмент, который имеет свои особенности и может встречаться под видом различной рекламы — это прямые инвестиции. Они напрямую соединяют капитал с бизнесом, создают рабочие места и меняют целые рынки.