Деньги за долю в компании: как работают прямые инвестиции в Казахстане

Казахстанцам доступны различные способы получения дохода от денежных вложений: от обычного депозита в банке до ценных бумаг, инвестиционного золота и даже криптовалюты. Однако есть еще один инструмент, который имеет свои особенности и может встречаться под видом различной рекламы — это прямые инвестиции. Они напрямую соединяют капитал с бизнесом, создают рабочие места и меняют целые рынки.
Как это работает и что нужно учитывать инвесторам, которые сталкиваются с подобными предложениями, редакции NUR.KZ рассказал Виктор Синенко, заместитель генерального директора EA Group Holding.
Прямые инвестиции, или private equity, — это вложение капитала непосредственно в компанию в обмен на долю в ее бизнесе. Объекты для вложений самые разные: технологические стартапы на ранних стадиях, зрелые компании, которым нужен капитал для масштабирования, бизнесы на стадии реструктуризации. При этом суммы инвестирования обычно могут варьироваться в зависимости от вида вложения.
В казахстанском контексте рынок прямых инвестиций более молодой. Значительная часть сделок в private equity проходит в диапазоне от 200 тыс. до 2 млн долларов — это отражает стадию развития местной предпринимательской экосистемы. По объективным данным, прямые инвестиции остаются инструментом для узкого круга. В Казахстане активными участниками рынка private equity и венчурного капитала являются несколько сотен частных инвесторов и порядка двух-трех десятков профессиональных фондов.
Доходность прямых инвестиций существенно выше доходности инвестиций в фондовый рынок за счет более высокого риска и длинного горизонта вложений. Глобальный ориентир для private equity составляет 15−25% годовых, в венчурном капитале успешные фонды нередко показывают 30% и выше.
Прямые инвестиции не дают гарантированной доходности. Любой, кто обещает вам «гарантированный доход» в этом секторе, говорит неправду. Профессиональные инвесторы управляют рисками несколькими способами: диверсификация портфеля, глубокая проверка компании до входа, операционное участие и ковенанты в инвестиционном договоре.
Прямые инвестиции подразумевают большие капиталовложения в растущие компании и обычно связаны с инвестфондами и холдингами, а не с розничными инвесторами. Частные предложения о прямых инвестициях на небольшую сумму и с гарантированной доходностью в Сети могут оказаться мошенничеством.