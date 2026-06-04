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Полиция обнаружила нелегалов на стройках в Иркутске

В ходе рейда по стройкам проверено более 200 иностранных граждан.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полиция провела рейды на строительных площадках города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники проверили более 200 иностранных граждан. В результате выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, составлено 26 административных протоколов. В 21 случае иностранцы нарушали порядок выбора места пребывания. Двое сообщили ложные сведения о миграционном учёте, ещё двое работали нелегально. Один гражданин ближнего зарубежья за уклонение от выезда из РФ оштрафован с принудительным выдворением за пределы страны.

Ранее сообщалось о том, что из Иркутской области выдворяют около 500 иностранцев.