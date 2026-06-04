Полиция обнаружила нелегалов на стройках в Иркутске

Сотрудники проверили более 200 иностранных граждан. В результате выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, составлено 26 административных протоколов. В 21 случае иностранцы нарушали порядок выбора места пребывания. Двое сообщили ложные сведения о миграционном учёте, ещё двое работали нелегально. Один гражданин ближнего зарубежья за уклонение от выезда из РФ оштрафован с принудительным выдворением за пределы страны.