Тарифы ОСАГО планируют сделать более индивидуальными к 2030 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк России, МВД и Мипромторг, проконсультировавшись с профессиональным сообществом страховщиков, должны будут до 2030−2031 годов дополнительно индивидуализировать тарифы ОСАГО. Это предполагает утвержденный правительством РФ план, ТАСС ознакомился с деталями документа.
Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы «в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства». Учитывать предлагается «оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг независимой оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP)».
Основой для тарифов должны стать статистические сведения «о технических характеристиках транспортных средств, дорожно-транспортных происшествиях по указанным параметрам и тяжести их последствий», которые представят в форме доклада в кабмин МВД и Минпромторг.
Сейчас Банк России определяет базовый тариф, который может корректироваться по коэффициентам — территориальному, скидке за безаварийную езду, возрастному для автомобиля, мощности двигателя, числу водителей, сезону, сроку договора.