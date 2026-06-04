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Когда ипотека подешевеет до 16%, рассказал эксперт

Вопреки ожиданиям участников рынка, связанных с перспективой смягчения денежно-кредитной политики, в обозримой перспективе не стоит рассчитывать на существенное снижение ставок по рыночным ипотечным кредитам. Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку инвестиционной компании «Гарда Капитал» Кирилла Селезнёва, к концу третьего квартала 2026 года стоимость заимствований для покупки новостроек может опуститься лишь до уровня около 16% годовых, а на вторичном рынке — до 17%, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Аналитик отмечает, что жилищный кредит становится доступным для большинства российских граждан только при снижении ставки ниже 15% годовых. При текущих или более высоких значениях спрос остаётся ограниченным.

На сегодняшний день средневзвешенные ставки по ипотеке находятся в коридоре 17−19%. Ожидания относительно ближайшего заседания Совета директоров Банка России 19 июня сдержанные.

По мнению г-на Селезнёва, регулятор, вероятно, снизит ключевую ставку не более чем на 0,5 п. п. Существует временной лаг между изменением ключевой ставки и корректировкой банковских продуктов.

Возвращение массового спроса на рыночную ипотеку возможно не ранее конца 2026 — начала 2027 года при условии снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 11−13%. Это позволит банкам предлагать кредиты по более низким ставкам для широкого круга потребителей.

Эксперт разъясняет, почему банковский сектор не спешит транслировать решения регулятора в конечную стоимость кредита. Ипотечная ставка зависит от базовой стоимости фондирования, надбавок за кредитные риски, операционных издержек банка и нормативов по созданию резервов.

В текущих экономических реалиях высокая стоимость ресурсов и консервативные прогнозы кредитных организаций оказывают дополнительное давление на маржинальность, что замедляет удешевление ипотеки.