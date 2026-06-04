Когда ипотека подешевеет до 16%, рассказал эксперт

Вопреки ожиданиям участников рынка, связанных с перспективой смягчения денежно-кредитной политики, в обозримой перспективе не стоит рассчитывать на существенное снижение ставок по рыночным ипотечным кредитам. Согласно прогнозу эксперта по фондовому рынку инвестиционной компании «Гарда Капитал» Кирилла Селезнёва, к концу третьего квартала 2026 года стоимость заимствований для покупки новостроек может опуститься лишь до уровня около 16% годовых, а на вторичном рынке — до 17%, сообщает ИА DEITA.RU.