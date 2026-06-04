В Россию с целью работы приехали более 42 тыс. граждан Армении в 2026 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Свыше 42 тыс. граждан Армении приехали в Россию с целью работы за три месяца 2026 года. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, с января по март 2026 года с целью работы в РФ въехали 42 366 граждан Армении. За аналогичный период 2025 года данный показатель составил 45 526 человек. Всего в 2026 году в Россию прибыли 112 741 гражданин Армении (125 143 — в 2025 году). Из них почти 50 699 тыс. — с частным визитом, 3,2 тыс. указали целью въезда учебу, 1 568 — туризм, 1 308 граждан соседней страны указали деловую цель визита, 12 289 — въехали как обслуживающий персонал, 1 311 — проехали транзитом.
Преимущественно граждане Армении прибывали в Россию самолетами (69 761) и автомобилями (39 857). Пешком границу пересекли 3 054 гражданина Армении, поездами воспользовались 68 человек.
Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.