В Россию с целью работы приехали более 42 тыс. граждан Армении в 2026 году

Ереван в последнее время заявляет о курсе на интеграцию с Евросоюзом. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, интеграция с ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС, потерю всех сопутствующих этому преференций, от которых Ереван выигрывал все время пребывания в Евразийском экономическом союзе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что Ереван не намерен выходить из ЕАЭС и рассчитывает совмещать членство в организации и интегрирование в ЕС до тех пор, пока это будет возможно.