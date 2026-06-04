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В Омске закрылась пекарня «Пекарушка» в центре города

Торговая точка, известная омичам с 2010 года, сейчас выглядит заброшенной.

Источник: Om1 Омск

В Омске в самом центре города прекратила работу торговая точка пекарни «Пекарушка», сообщает «СуперОмск». Павильон располагался на пересечении улицы Почтовой и проспекта Карла Маркса, у остановки «Площадь Ленина». На дверях висит объявление «Закрыто по техническим причинам», а внутри идут демонтажные работы.

Павильон был известен омичам с 2010 года. Изначально в части здания, ближней к дороге, размещался книжный магазин, а в глубине — «Пекарушка». Позже часть здания снесли, и пекарня переехала ближе к проезжей части.

Пока не ясно, откроется ли на этом месте новая торговая точка или павильон будет полностью демонтирован.