Региональный стандарт креативных индустрий внедрят в Новосибирской области после ПМЭФ

Губернатор подчеркнул, что по доле творческих индустрий экономика области занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Ссылаясь на данные Минэкономразвития России, он отметил, что эта сфера формирует 4,2 процента валового регионального продукта. При этом почти девять процентов всех действующих в области предприятий относятся именно к креативному сектору.