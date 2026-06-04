Региональный стандарт креативных индустрий внедрят в Новосибирской области после ПМЭФ

Первый день форума уже принёс конкретные договорённости. Андрей Травников и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева скрепили подписями соглашение о внедрении в регионе стандарта развития креативных индустрий. В ходе рабочей встречи стороны также обсудили перспективы научно-популярного туризма, меры поддержки ИТ-сектора, повышение качества жизни населения и создание современной инфраструктуры для предпринимателей.
Губернатор подчеркнул, что по доле творческих индустрий экономика области занимает третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Ссылаясь на данные Минэкономразвития России, он отметил, что эта сфера формирует 4,2 процента валового регионального продукта. При этом почти девять процентов всех действующих в области предприятий относятся именно к креативному сектору.
Ранее сообщалось, что губернатор Травников представил опыт Новосибирской области в Совете Федерации.