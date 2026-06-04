Современные очистные сооружения построят в Советской Гавани Хабаровского края

Губернатор также отметил, что сегодня потребность Хабаровского края в модернизации коммунальной инфраструктуры — огромна. И чтобы её решить, региональное правительство задействует все возможные источники финансирования, включая внебюджетные. Сегодня это одна из самых первоочередных задач, потому что от ее решения напрямую зависит качество жизни людей.