Современные очистные сооружения построят в Советской Гавани Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подписал трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с ГК «Росводоканал» и АО «Полиметалл», которое подразумевает строительство в Советской Гавани современных очистных сооружений. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.
Глава региона уточнил, что «Полиметалл», как постоянный социальный партнёр Советско-Гаванского района, возьмёт на себя вопросы по разработке проектной документации, а «Росводоканал» займётся проработкой подходов к очистке воды, а также стратегией строительства и эксплуатации очистных сооружений.
— Это будут уникальные сооружения, способные принимать и промышленные, и хозяйственно-бытовые стоки. Такого в регионе ещё не делали. Мы создаём основу для развития города и возможного возобновления крупных инвестиционных проектов. Чистая экология и качество жизни людей — наш абсолютный приоритет, — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Губернатор также отметил, что сегодня потребность Хабаровского края в модернизации коммунальной инфраструктуры — огромна. И чтобы её решить, региональное правительство задействует все возможные источники финансирования, включая внебюджетные. Сегодня это одна из самых первоочередных задач, потому что от ее решения напрямую зависит качество жизни людей.
Напомним, что с 1 декабря прошлого года группа компаний «Росводоканал» приступила к своей деятельности по обслуживанию сетей водоснабжения и водоотведения Комсомольска-на-Амуре. В общей сложности оператор совместно с ВЭБ.РФ, в рамках концессионного соглашения, направит на развитие инфраструктуры Города юности свыше 350 миллиардов рублей.