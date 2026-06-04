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ЕАЭС готовит новый механизм финансирования агропромышленных проектов

Директор Департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Наира Карапетян приняла участие в деловых мероприятиях международной специализированной выставки «Белагро-2026», которая проходит в Минске, передает DKNews.kz.

Источник: Деловой Казахстан

В центре обсуждения оказались вопросы сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы развития агропромышленного комплекса и научной кооперации.

ЕАЭС и ШОС назвали гарантами продовольственной стабильности.

Выступая на пленарном заседании форума «АгроШОС-2026: стратегия роста», Наира Карапетян отметила роль двух объединений в обеспечении устойчивости мирового продовольственного рынка.

«Сегодня ЕАЭС и ШОС выступают ключевыми гарантами продовольственной стабильности в глобальном масштабе, объединяя крупнейших производителей и потребителей сельхозпродукции и обеспечивая устойчивость региональных аграрных рынков», — отметила Наира Карапетян.

По ее словам, государства ШОС входят в число важнейших торговых партнеров стран ЕАЭС. На их долю приходится более трети общего объема торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Союза.

Для агробизнеса готовят новый механизм поддержки.

В ходе панельной дискуссии «Экспортная кооперация и логистика» представитель ЕЭК рассказала о формируемом механизме финансового содействия агропромышленной кооперации в рамках ЕАЭС.

По словам Наиры Карапетян, новый инструмент позволит повысить эффективность реализации совместных проектов и расширить возможности для бизнеса.

«Этот инструмент открывает новые возможности для бизнеса государств-членов, поскольку в дополнение к существующим национальным мерам поддержки АПК существенно повышает эффективность реализации проектов», — подчеркнула директор департамента ЕЭК.

Ожидается, что запуск механизма финансовой поддержки позволит:

формировать производственные кооперационные цепочки в агропромышленном комплексе; привлекать взаимные инвестиции между странами Союза; развивать высокотехнологичные проекты в сельском хозяйстве; расширять экспортный потенциал аграрного сектора.

Отдельное внимание уделили науке и инновациям.

На полях выставки «Белагро-2026» обсуждались и вопросы научно-технологического развития агропромышленного комплекса.

Наира Карапетян вместе с представителями министерств сельского хозяйства Беларуси и России рассмотрела перспективы реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере животноводства.

Такая работа предусмотрена Планом мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь».

Что это значит.

Развитие кооперации между странами ЕАЭС и ШОС может стать одним из факторов укрепления продовольственной безопасности региона. Новый механизм финансовой поддержки способен стимулировать запуск совместных агропромышленных проектов, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, что особенно важно в условиях растущего спроса на продовольствие и развития международной торговли.

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