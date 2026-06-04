ЕАЭС готовит новый механизм финансирования агропромышленных проектов

В центре обсуждения оказались вопросы сотрудничества между странами Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества, а также перспективы развития агропромышленного комплекса и научной кооперации.
Выступая на пленарном заседании форума «АгроШОС-2026: стратегия роста», Наира Карапетян отметила роль двух объединений в обеспечении устойчивости мирового продовольственного рынка.
«Сегодня ЕАЭС и ШОС выступают ключевыми гарантами продовольственной стабильности в глобальном масштабе, объединяя крупнейших производителей и потребителей сельхозпродукции и обеспечивая устойчивость региональных аграрных рынков», — отметила Наира Карапетян.
По ее словам, государства ШОС входят в число важнейших торговых партнеров стран ЕАЭС. На их долю приходится более трети общего объема торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием Союза.
Для агробизнеса готовят новый механизм поддержки.
В ходе панельной дискуссии «Экспортная кооперация и логистика» представитель ЕЭК рассказала о формируемом механизме финансового содействия агропромышленной кооперации в рамках ЕАЭС.
По словам Наиры Карапетян, новый инструмент позволит повысить эффективность реализации совместных проектов и расширить возможности для бизнеса.
«Этот инструмент открывает новые возможности для бизнеса государств-членов, поскольку в дополнение к существующим национальным мерам поддержки АПК существенно повышает эффективность реализации проектов», — подчеркнула директор департамента ЕЭК.
Ожидается, что запуск механизма финансовой поддержки позволит:
формировать производственные кооперационные цепочки в агропромышленном комплексе; привлекать взаимные инвестиции между странами Союза; развивать высокотехнологичные проекты в сельском хозяйстве; расширять экспортный потенциал аграрного сектора.
Отдельное внимание уделили науке и инновациям.
На полях выставки «Белагро-2026» обсуждались и вопросы научно-технологического развития агропромышленного комплекса.
Наира Карапетян вместе с представителями министерств сельского хозяйства Беларуси и России рассмотрела перспективы реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере животноводства.
Такая работа предусмотрена Планом мероприятий по реализации Декларации «Евразийский экономический путь».
Что это значит.
Развитие кооперации между странами ЕАЭС и ШОС может стать одним из факторов укрепления продовольственной безопасности региона. Новый механизм финансовой поддержки способен стимулировать запуск совместных агропромышленных проектов, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, что особенно важно в условиях растущего спроса на продовольствие и развития международной торговли.