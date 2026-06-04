Экспорт мяса из Приморья вырос в два раза

Приморские производители мяса резко нарастили поставки за границу. По данным на 2 июня 2026 года, через порты Владивостока и Находки с начала года оформлено 112 партий мясной продукции общим весом более 3,1 тысячи тонн — это ровно в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.