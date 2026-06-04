Эксперт Ашихмин назвал стоимость самой дорогой готовой квартиры в Москве

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке Москвы составляет 3,75 млрд рублей — это пентхаус площадью почти 1 тыс. кв. м, сообщил ТАСС член правления AREA, владелец агентства «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин.
«Самая дорогая квартира на вторичном рынке продается в Гранатном переулке, 6. Это пентхаус площадью 975 кв. м. Его стоимость — 3,75 млрд рублей», — отметил собеседник агентства.
По его словам, речь идет о двухуровневом объекте с отделкой и террасой в стиле арт-деко.
На втором месте квартира площадью 430 кв. м за 3,2 млрд рублей, продолжил Ашихмин. Объект выходит на Софийскую набережную — с прямым видом на Кремль. Далее следует пентхаус с террасой площадью 313 кв. м за 1,7 млрд рублей. Дом находится рядом с Третьяковской галереей. В жилом комплексе есть свое кафе, оранжерея с зимним садом, библиотека, лобби украшает рояль.
По словам генерального директора «Intermark городская недвижимость» Кристины Томилиной, большинство самых дорогих квартир в Москве продается сейчас на первичном рынке и только 20%-на вторичном. Тем не менее количество сделок на вторичном рынке уверенно растет, так как дорогая вторичная недвижимость сегодня воспринимается не только как надежный актив для сохранения капитала, но и как более прагматичная альтернатива новостройкам, где средняя стоимость метра уже перешла отметку в 4 млн рублей в ультра-дорогом сегменте. На вторичному рынке средняя стоимость лотов составляет 2−2,5 млн рублей за кв. м.