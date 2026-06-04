Эксперт Ашихмин назвал стоимость самой дорогой готовой квартиры в Москве

По словам генерального директора «Intermark городская недвижимость» Кристины Томилиной, большинство самых дорогих квартир в Москве продается сейчас на первичном рынке и только 20%-на вторичном. Тем не менее количество сделок на вторичном рынке уверенно растет, так как дорогая вторичная недвижимость сегодня воспринимается не только как надежный актив для сохранения капитала, но и как более прагматичная альтернатива новостройкам, где средняя стоимость метра уже перешла отметку в 4 млн рублей в ультра-дорогом сегменте. На вторичному рынке средняя стоимость лотов составляет 2−2,5 млн рублей за кв. м.