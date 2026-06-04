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«Финэкспертиза»: число работников старше 70 лет выросло на 19 тыс. в 2025 году

Общее количество сотрудников в этой возрастной группе составило 342 тыс. человек, говорится в исследовании.

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Прирост среди сотрудников старше 70 лет зафиксирован аналитиками аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» в новом исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС. Так, их численность увеличилась на 5,9% (на 19 тыс. человек) с 2024 года и составила 342 тыс. человек.

Кроме того, заметный рост отмечается у группы от 60 до 69 лет — на 5,2% (на 304 тыс. человек). В группе занятых от 40 до 44 лет зафиксирован рост работников на 3,1% (на 326 тыс. человек), от 45 до 49 лет — на 2,6% (на 250 тыс. человек). В диапазоне от 50 до 54 лет занятость увеличилась на 2,1% (на 177 тыс. человек).

В свою очередь, возрастная группа работников от 55 до 59 лет сократилась на 0,5% (на 36 тыс. человек).