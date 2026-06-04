«Финэкспертиза»: число работников старше 70 лет выросло на 19 тыс. в 2025 году

Кроме того, заметный рост отмечается у группы от 60 до 69 лет — на 5,2% (на 304 тыс. человек). В группе занятых от 40 до 44 лет зафиксирован рост работников на 3,1% (на 326 тыс. человек), от 45 до 49 лет — на 2,6% (на 250 тыс. человек). В диапазоне от 50 до 54 лет занятость увеличилась на 2,1% (на 177 тыс. человек).