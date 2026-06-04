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Россия и Мьянма обсудили проекты в сельском хозяйстве и горной промышленности

Представители двух стран также поговорили о взаимодействии в сферах торговли и электроники, сообщила газета The Global New Light of Myanmar.

БАНГКОК, 4 июня. /ТАСС/. Представители России и Мьянмы обсудили реализацию проектов в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также в сферах торговли и электроэнергетики. Об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar.

По данным издания, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-президент Мьянмы Ньо Со провел переговоры с директором фонда «РК Инвестиции» Александром Шатировым по вопросам «реализации проектов в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, торговле и электроэнергетике».

На встрече с советником президента РФ и ответственным секретарем Оргкомитета ПМЭФ Антоном Кобяковым мьянманская правительственная делегация обсудила дальнейшее сотрудничество между Мьянмой и Россией в различных секторах, включая торгово-инвестиционную сферу, отмечает газета.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.