Россия и Мьянма обсудили проекты в сельском хозяйстве и горной промышленности

БАНГКОК, 4 июня. /ТАСС/. Представители России и Мьянмы обсудили реализацию проектов в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также в сферах торговли и электроэнергетики. Об этом сообщила газета The Global New Light of Myanmar.
По данным издания, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый вице-президент Мьянмы Ньо Со провел переговоры с директором фонда «РК Инвестиции» Александром Шатировым по вопросам «реализации проектов в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, торговле и электроэнергетике».
На встрече с советником президента РФ и ответственным секретарем Оргкомитета ПМЭФ Антоном Кобяковым мьянманская правительственная делегация обсудила дальнейшее сотрудничество между Мьянмой и Россией в различных секторах, включая торгово-инвестиционную сферу, отмечает газета.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.