Реконструкцию СК «Олимпийский» в Москве завершат в 2027 году

4 августа 2024 года в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщали, что строительная готовность объекта составляла 40%. Завершить реконструкцию СК «Олимпийский» планировалось в 2025 году. 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что спорткомплекс может открыть двери для посетителей после завершения работ по его реконструкции в 2026 году.