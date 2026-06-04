Реконструкцию СК «Олимпийский» в Москве завершат в 2027 году

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Работы по реконструкции спорткомплекса «Олимпийский» в Москве завершат в 2027 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Работы по реконструкции “Олимпийского” ведутся очень активно. По сути, здесь создается новый городской кластер, где будут представлены более 40 видов спорта, а также пространства для культурных, деловых и семейных мероприятий. Несмотря на высокий уровень сложности, работы идут по графику. Завершить реконструкцию планируем в 2027 году», — сказал Ефимов.
Он отметил, что проект очень сложный с инженерной точки зрения. «Из-за уникальной архитектуры и сложной геометрии фасадов и внутренних помещений многие решения приходится разрабатывать индивидуально — например, специально для комплекса была спроектирована собственная система вентиляции», — добавил заммэра.
По его словам, дополнительную сложность представляет объединение четырех корпусов разной высоты, массы и конструктивной схемы. «Для этого проектируются специальные переходы и общий единый стилобат, а часть подземных галерей фактически располагается между зданиями в подвешенном состоянии», — пояснил Ефимов.
Полный текст интервью будет опубликован позднее.
Мегакомплекс.
Реконструкция «Олимпийского» началась в 2019 году. Финансирование работ осуществляется за счет внебюджетных средств. Проектировщиком выступает ООО «Киевская площадь», генподрядчиком — ООО «Трэйдинвестментс».
Архитектурная концепция обновленного спорткомплекса соединит в себе инновационный дух и динамику современной городской жизни. Проект реконструкции был разработан с использованием технологий информационного моделирования, включая создание 3D-модели сооружений комплекса с учетом несущих линий, применяемых материалов, климата и других важных факторов.
Согласно проекту, обновленный многофункциональный комплекс «Олимпийский» будет включать четыре сооружения: арену, водный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс и малый концертный зал. Так, в арене предусмотрено создание большого концертного зала, кинокластера с восьмью залами, прогулочной зоны — Олимпийского бульвара — и многого другого. В водном комплексе появятся 15 бассейнов, парк водных развлечений и многофункциональные спортзалы.
Посетителям спорткомплекса будут доступны для занятий более 30 видов спорта, в числе которых футбол, волейбол, большой теннис и множество других дисциплин. Ожидается, что «Олимпийский» будет принимать около 62 млн посетителей в год. В новом комплексе будет создано свыше 8 тыс. рабочих мест. Предусмотрена парковка на 3,5 тыс. машино-мест.
4 августа 2024 года в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщали, что строительная готовность объекта составляла 40%. Завершить реконструкцию СК «Олимпийский» планировалось в 2025 году. 4 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24» заявил, что спорткомплекс может открыть двери для посетителей после завершения работ по его реконструкции в 2026 году.
О ПМЭФ.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
В программе — Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность». В рамках культурной программы проходит фестиваль «Петербургские сезоны», а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.