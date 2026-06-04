Цены на овощи неприятно изменились в Волгоградской области

Свежие помидоры также повысились в цене, которая изменилась на 1,7%. Теперь они продаются в среднем за 180,42 рубля за килограмм. Морковь стала дороже на 1,63% и стоит уже 50,73 рубля, а картофель на 1,3% — до 53,37 рубля за килограмм.