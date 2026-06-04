В регионах РФ продажи велосипедов и самокатов среди компаний выросли до 6,5 раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продажи велосипедов и самокатов среди компаний в нескольких регионах России по итогам января-апреля 2026 года выросли до 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» и платформы «Авито услуги», текст которого есть у ТАСС.
«По итогам января-апреля 2026 года продажи велосипедов и самокатов среди компаний выросли до 6,5 раз в ряде регионов России по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Увеличение спроса может быть обусловлено расширением курьерской доставки, а также ростом спроса на услуги курьеров на микромобильных средствах передвижения», — сказано в тексте.
Наибольший рост спроса на велосипеды и самокаты зафиксирован в Омске (более чем в 6,5 раз), Новосибирске (в 3,5 раза) и Челябинске (в 3 раза). Востребованность таких товаров среди компаний также увеличилась в Санкт-Петербурге (почти в 2,5 раза), Перми (более чем в 2 раза) и Волгограде (более чем в 2 раза), рассказали аналитики.
По данным «Авито услуг», параллельно увеличился и спрос на аренду микромобильного транспорта. В частности, прокат самокатов стал востребованнее в 2 раза, электровелосипедов — на 92%, а классических велосипедов — на 55%. При этом наиболее заметно по сравнению с прошлым годом спрос на услуги доставки курьерами на микромобильных средствах передвижения вырос в Приволжском федеральном округе (в 2 раза), а также в Южном (+97%) и Центральном (+29%).
Как рассказали представители «Всеинструменты.ру», продажи аксессуаров для микромобильного транспорта за первые четыре месяца 2026 года больше всего выросли в Омске (в 6,5 раз), Новосибирске (более чем в 3,5 раза) и Челябинске (в 3 раза). В Санкт-Петербурге спрос на такие товары увеличился почти в 2,5 раза, а в Перми и Волгограде — чуть более чем в 2 раза.