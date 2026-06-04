В регионах РФ продажи велосипедов и самокатов среди компаний выросли до 6,5 раза

Как рассказали представители «Всеинструменты.ру», продажи аксессуаров для микромобильного транспорта за первые четыре месяца 2026 года больше всего выросли в Омске (в 6,5 раз), Новосибирске (более чем в 3,5 раза) и Челябинске (в 3 раза). В Санкт-Петербурге спрос на такие товары увеличился почти в 2,5 раза, а в Перми и Волгограде — чуть более чем в 2 раза.