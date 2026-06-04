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Глава ЦБ не выступит на макросессии Петербургского форума 4 июня

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина не примет участия в сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности», которая проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.

По данным издания, изменение программы может быть связано со смертью советника председателя ЦБ Алексея Можина. Собеседник газеты рассказал, что Набиуллина планирует присутствовать на церемонии прощания с ним.

Сессия, на которой должна была выступить глава Центробанка, запланирована на 4 июня. Ожидается, что в обсуждении примут участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Алексей Можин умер 3 июня на 70-м году жизни. Советником председателя Банка России он стал в декабре 2024 года. До этого более 30 лет представлял Россию в Международном валютном фонде.

Петербургский международный экономический форум продлится до 6 июня. Ранее Набиуллина регулярно участвовала в главной макроэкономической сессии форума.

Ранее сообщалось, что внимание участников и гостей форума привлекли не только деловые мероприятия, но и стоимость питания на площадке ПМЭФ. Цена бизнес-обеда в этом году составила 7900 рублей без учета напитков. В меню вошли блюда из утки, говядины, рыбы, а также десерты.

По данным журналистов, по сравнению с прошлым годом стоимость комплексного обеда выросла на 1400 рублей. В 2025 году аналогичный набор блюд стоил 6500 рублей. Эксперты отмечают, что цены на форуме традиционно выше обычных рыночных и рассчитаны на аудиторию мероприятия.

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