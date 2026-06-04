Глава ЦБ не выступит на макросессии Петербургского форума 4 июня

Ранее сообщалось, что внимание участников и гостей форума привлекли не только деловые мероприятия, но и стоимость питания на площадке ПМЭФ. Цена бизнес-обеда в этом году составила 7900 рублей без учета напитков. В меню вошли блюда из утки, говядины, рыбы, а также десерты.