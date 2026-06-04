Российский рынок не заметит исчезновения армянских овощей и фруктов

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз и транзит в страны ЕАЭС вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и винограда из Армении. Эксперты не ожидают, что эти ограничения повлияют на российский рынок, так как доля армянских косточковых плодов составляет около 2 — 3 процентов. «Парламентская газета» (18+) узнала, какие страны готовы оперативно заместить выпавшие объемы поставок.
Обзор рынка.
По данным экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», Россия в последние годы ежегодно импортирует из всех стран мира по 450—630 тысяч тонн косточковых плодов. Так, наша страна в последние годы обычно закупает по 60 — 65 тысяч тонн сливы, по 250—335 тысяч тонн персиков, по 10 — 12 тысяч тонн вишни, по 75 — 110 тысяч тонн черешни, по 55 — 110 тысяч тонн абрикосов.
На этом фоне объемы поставок косточковых плодов из Армении довольно скромные. «Армения отгрузила на российский рынок в 2025 году всех видов косточковых плодов 12,2 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. В 2024 году поставки составляли 10,9 тысячи тонн, в 2023 году — 13,9 тысячи тонн. То есть это примерно 2−3 процента в российском импорте», — рассказал «Парламентской газете» генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
В прошлом году основу отгрузок косточковых плодов из Армении в Россию составляли абрикосы — 5,84 тысячи тонн, персики и нектарины — 3,68 тысячи тонн. Отгрузки сливы и черешни несколько меньше — 1,58 и 1,14 тысячи тонн соответственно.
Дефицита не будет.
По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), в торговых сетях сохраняется стабильный ассортимент косточковых фруктов и винограда. «У крупных сетей выстроена широкая география поставок из разных стран, что обеспечивает стабильное предложение в магазинах и позволяет оперативно перераспределять объемы между поставщиками. Предпосылок к дефициту черешни, абрикосов, слив, персиков, нектаринов и винограда в торговых сетях нет», — заверил «Парламентскую газету» председатель АКОРТ Станислав Богданов.
Объемы отгрузок из-за рубежа тех или иных косточковых плодов в тот или иной год зависят от мировых цен и от курса национальной валюты, отметил Алексей Плугов. Например, при крепком рубле и хорошем урожае в странах-производителях поставки на российский рынок максимально расширяются, при неурожае и слабом рубле — сокращаются. «Крепкий рубль способствует в настоящее время удешевлению импортной продукции, и объемы импорта из всех стран будут несколько выше, чем обычно», — полагает эксперт.
Например, сейчас сезон черешни только начинается, поэтому около 80 процентов ассортимента на данный момент приходится на импорт, отметили в АКОРТ. По данным ассоциации, основные страны — поставщики черешни — Турция, Азербайджан, Узбекистан, а также Чили и Израиль. Сейчас в зависимости от формата магазина на полке представлено до 5 позиций черешни, стоимость которой начинается от 500 рублей за килограмм, уточнили в АКОРТ.
Тогда как абрикосы сейчас поставляются из Турции и Узбекистана, на полках их представлено до 4 видов, цена начинается от 250 рублей за килограмм. А сливы поставляют Турция, Узбекистан и Молдавия, доля импорта в категории на данный момент — порядка 90 процентов, указали в АКОРТ. В торговых сетях в зависимости от формата магазина доступно от 1 до 4 позиций, минимальная цена — от 300 рублей за килограмм.
Персики сейчас поступают из Турции и ЮАР, в ассортименте — до 7 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм. Нектарины сейчас везут из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Чили и Сербии. Ассортимент насчитывает до 5 позиций, минимальная цена начинается от 170 рублей за килограмм.
«Косточковые фрукты нового урожая, черешня и абрикосы пока только начинают поступать на полки, эта категория носит ярко выраженный сезонный характер. Отечественные производители к этому времени еще не начали массовый сбор, который в большинстве южных регионов стартует не раньше конца мая, а в этом году из-за прохладной весны сдвинут ближе к июню. Коррекция цен происходит с выходом отечественного урожая, когда черешня, абрикосы, сливы, нектарины, персики и виноград с юга поступают на полку в большом объеме», — рассказал Станислав Богданов.
А вот виноград вне сезона представлен в торговых сетях за счет поставок из Турции, Китая, Египта, Узбекистана, Чили, Перу, Бразилии, Индии, Намибии и ЮАР. Сейчас его ассортимент насчитывает от 1 до 8 позиций при стоимости от 200 рублей за килограмм, указали в АКОРТ.
Таким образом, по мнению Алексея Плугова, потребитель с точки зрения объема реализуемой продукции приостановку поставок из Армении не ощутит. «В целом, конечно, есть и потребители, которые привыкли к определенной продукции из Армении, здесь уже придется выбирать из ассортимента, предлагаемого другими поставщиками, благо что он широкий», — уточнил Алексей Плугов.
Последствия для Армении.
По мнению Алексея Плугова, для садоводства Армении в целом приостановка поставок в РФ будет ощутима, но не критична. Исключение составят отдельные хозяйства, которые целенаправленно работали на российский рынок.
Так, производство косточковых плодов в Армении в 2025 году составило 235 тысяч тонн, в 2024 году — 202,9 тысячи тонн, в 2023 году — 222,6 тысячи тонн. Всего Армения во все страны экспортировала более 17,5 тыс. тонн косточковых.
Таким образом в 2025 году лишь каждый двадцатый выращенный в Армении косточковый плод отгружался в Россию, подсчитал Алексей Плугов. Если же говорить только о промышленных сборах, то эта доля явно выше. «В последние годы свыше 96 процентов всего объема армянского экспорта косточковых отгружалось в Россию. В 2025 году — порядка 70 процентов», — указал эксперт.
Помимо России, в 2025 году косточковые фрукты из Армении отправлялись также в Грузию, Беларусь и Украину.
Напомним, что в отношении перца и помидоров приостановка поставок в РФ выглядит более серьезной — каждый четвертый и каждый десятый выращенный овощ соответственно отгружаются в Россию, подсчитали в «АБ-центре».