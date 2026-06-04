Российский рынок не заметит исчезновения армянских овощей и фруктов

«Косточковые фрукты нового урожая, черешня и абрикосы пока только начинают поступать на полки, эта категория носит ярко выраженный сезонный характер. Отечественные производители к этому времени еще не начали массовый сбор, который в большинстве южных регионов стартует не раньше конца мая, а в этом году из-за прохладной весны сдвинут ближе к июню. Коррекция цен происходит с выходом отечественного урожая, когда черешня, абрикосы, сливы, нектарины, персики и виноград с юга поступают на полку в большом объеме», — рассказал Станислав Богданов.