Плюс семь рублей: к началу июня на некоторых заправках города снова подорожал бензин

По данным журналистов, на одной из заправок бензин А-95 подорожал с 61,19 до 68,99 рубля, А-92 — с 56,29 до 62,69 рубля, дизтопливо — с 72,49 до 77,69 рубля. Больше всего за последнюю неделю — более чем на 5 рублей — выросли цены на все виды топлива еще на одной сетевой АЗС.