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Плюс семь рублей: к началу июня на некоторых заправках города снова подорожал бензин

Исследование: цена бензина на АЗС в Челябинске выросла за две недели на 7 рублей.

Источник: Комсомольская правда

За две недели стоимость топлива на некоторых заправочных станциях Челябинска выросла почти на 7 рублей за литр. На отдельных АЗС цены поднялись почти на 10%, тогда как на других остались без изменений с 20 мая или с 27 мая. Исследование провел «Курс дела».

По данным журналистов, на одной из заправок бензин А-95 подорожал с 61,19 до 68,99 рубля, А-92 — с 56,29 до 62,69 рубля, дизтопливо — с 72,49 до 77,69 рубля. Больше всего за последнюю неделю — более чем на 5 рублей — выросли цены на все виды топлива еще на одной сетевой АЗС.

Самый доступный бензин на 3 июня стоит от 55,20 рубля (А-92), от 61 рубля (А-95) и от 71,90 рубля (дизель). Максимальные цены достигают 62,69, 68,99 и 79,15 рубля соответственно. Данных о качестве топлива в открытом доступе нет, водителям рекомендуют ориентироваться на личный опыт.