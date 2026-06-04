В России разработали инструмент оценки общей киберзащиты главами органов власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ИБ-компания Positive Technologies разработала инструмент для руководителей федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и их команд, который позволяет смотреть на критическую инфраструктуру «глазами хакера». Об этом сообщили ТАСС в ее пресс-службе.
Под «взглядом хакера» в компании понимают определение «слабых звеньев в цепочках поставок холдингов», оценку «защищенности критически важных бизнес-процессов на основе результатов кибериспытаний». Инструмент представлен на ПМЭФ-2026.
«Руководителю ФОИВа, главе региона, руководителю цифровой трансформации необходима понятная картина: где мы находимся сейчас, какие организации наиболее уязвимы, какие меры уже дали эффект и что нужно сделать дальше», — объяснил суть управляющий директор Positive Technologies Дмитрий Серебрянников.
В компании добавляют, что для устойчивости страны «важно видеть всю отрасль целиком», говоря о технологических цепочках, о компаниях и компаниях-подрядчиках. В Positive Technologies одновременно признают, что в настоящее время «киберзащита чаще строится на уровне отдельных компаний, ведомств или объектов инфраструктуры».