В России разработали инструмент оценки общей киберзащиты главами органов власти

В компании добавляют, что для устойчивости страны «важно видеть всю отрасль целиком», говоря о технологических цепочках, о компаниях и компаниях-подрядчиках. В Positive Technologies одновременно признают, что в настоящее время «киберзащита чаще строится на уровне отдельных компаний, ведомств или объектов инфраструктуры».