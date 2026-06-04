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Стоимость биткоина упала, он стоит ниже $62 000

Криптовалюта упала в ночь на четверг 4 июня.

Источник: Комсомольская правда

Понизилась стоимость биткоина. Эта криптовалюта стоит уже менее 62 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирже Binance. Это крупнейшая по объему торгов криптовалютами биржа.

Согласно данным торгов, в ночь на четверг 4 июня стоимость биткоина опускалась до 61,4 тысячи долларов.

При этом месяц назад биткоин демонстрировал рост. Утром 4 мая курс самой популярной в мире криптовалюты впервые с января пробил психологическую отметку в 80 тысяч долларов, а на пике его стоимость достигла 80,2 тысячи долларов.

Тем временем стало известно, что в июне 2026 года Минфин ежедневно будет покупать валюту и золото на 9,9 млрд рублей.

Также сообщалось, что Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки ценового потолка на российскую нефть. Причиной стал конфликт вокруг Ирана, который привел к резкому скачку цен на сырье.

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