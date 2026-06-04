В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-92 на начало июня превысила 64 рубля

По состоянию на 1 июня, резкий рост показала стоимость дизельного топлива: в Прикамье — на 30 коп. до 79,30 ₽ за литр, ПФО — на 69 коп. до 76,20 ₽, в целом по России — на 64 коп. до 79,46 ₽