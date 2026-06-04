В Прикамье средняя цена литра бензина АИ-92 на начало июня превысила 64 рубля

В Пермском крае продолжился недельный рост средней цены автомобильного топлива. Самым дорогим на заправках региона на неделе с 26 мая по 1 июня остался бензин марки АИ-98, наиболее резкий рост на дизельное топливо.
По данным Росстата, средняя цена за литр бензина марки АИ-92 выросла с 63,94 до 64,02 ₽, АИ-95 — до 69,40 ₽ (+0,10), АИ-98 остался на прежнем уровне — 94,91 ₽ В среднем цена бензина за неделю выросла до 67,38 ₽ (+0,09).
В ПФО самый дорогой бензин остался на заправках Пермского края. В целом по России средняя цена литра автомобильного топлива за неделю выросла с 67,53 до 67,83 ₽, в Приволжском округе — с 65,60 до 65,99 ₽
По состоянию на 1 июня, резкий рост показала стоимость дизельного топлива: в Прикамье — на 30 коп. до 79,30 ₽ за литр, ПФО — на 69 коп. до 76,20 ₽, в целом по России — на 64 коп. до 79,46 ₽
Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. заправочных станций в 280 городах страны.