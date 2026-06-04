Эксперт Андреева оценила перспективы развития производителей минеральной воды РФ

«На наш взгляд, новый импульс к развитию может получить категория столовой и лечебно-столовой минеральной воды. Этот продукт имеет природное происхождение, несет в себе пользу и обладает отличными функциональными качествами. Российские производители минеральной воды имеют хорошие шансы на развитие и на международных рынках, поэтому экспорт остается одним из важнейших драйверов развития рынка упакованной воды в России», — сказала Андреева.