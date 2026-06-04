Эксперт Андреева оценила перспективы развития производителей минеральной воды РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Производители столовой и лечебно-столовой минеральной воды имеют хорошие перспективы развития как на внутреннем, так и на внешнем рынках, рассказала ТАСС генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Алла Андреева в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
«На наш взгляд, новый импульс к развитию может получить категория столовой и лечебно-столовой минеральной воды. Этот продукт имеет природное происхождение, несет в себе пользу и обладает отличными функциональными качествами. Российские производители минеральной воды имеют хорошие шансы на развитие и на международных рынках, поэтому экспорт остается одним из важнейших драйверов развития рынка упакованной воды в России», — сказала Андреева.
Она отметила, что в целом категория здоровых продуктов является одной из самых перспективных.
«Эта динамика находит отражение в регулярном запуске новых продуктов от разных производителей. Ключевые критерии, которые вписываются в ЗОЖ-парадигму — это сниженное содержание сахара в напитках и наличие полезных компонентов (минералы, витамины, аминокислоты и даже белки). В рамках этого тренда ключевые игроки стараются активно занять свою нишу в следующих условных сегментах: вода плюс и витаминизированные напитки», — рассказала Андреева.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.