Встреча руководителей Новороссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня 4 июня Единый институт собирает на ПМЭФ-2026 руководителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, чтобы обсудить развитие регионов.
Единый институт пространственного планирования России проведет панельную дискуссию «Эволюция градостроительных решений воссоединенных субъектов: от генеральных планов к городам будущего» на площадке «Росконгресс Urban Hub» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Участниками сессии станут руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, министр Правительства Москвы Владислав Овчинский, представители девелоперского и туристического бизнеса. Модератором сессии выступит директор ЕИПП РФ Дина Саттарова.
В дискуссии примут участие главы воссоединенных регионов и представители регионов-шефов. Эксперты обсудят: туристический потенциал территорий, роль документов территориального планирования в развитии воссоединенных субъектов, применения кластерного подхода к организации промышленности и сельского хозяйства, инвестиционный климат и механизмы привлечения инвесторов.
Об этом сообщил ТГ-канал Правительства ДНР.
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