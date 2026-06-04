Встреча руководителей Новороссии на Санкт-Петербургском экономическом форуме

Единый институт пространственного планирования России проведет панельную дискуссию «Эволюция градостроительных решений воссоединенных субъектов: от генеральных планов к городам будущего» на площадке «Росконгресс Urban Hub» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Участниками сессии станут руководители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, министр Правительства Москвы Владислав Овчинский, представители девелоперского и туристического бизнеса. Модератором сессии выступит директор ЕИПП РФ Дина Саттарова.