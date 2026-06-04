Могут ли кредиты стать дешевле в Казахстане

Инфляция в Казахстане постепенно замедляется. Это, как отмечает Ассоциация финансистов Казахстана, влияет и на прогнозы экспертов. Например, 5 июня Национальный банк РК примет решение по базовой ставке. При этом сразу 59% опрошенных экспертов высказали мнение, что в итоге она будет снижена — с 18% до 17,5%.
Базовая ставка влияет на денежно-кредитную политику в стране. Когда её повышают, проценты по кредитам для населения и бизнеса растут, а также увеличивается размер вознаграждения по банковским вкладам. Однако при снижении наблюдается обратная ситуация — кредиты становятся дешевле, но депозиты теряют свою привлекательность. Если Нацбанк снизит базовую ставку, это может заставить банки пересматривать условия для клиентов.
Что касается других прогнозов, то курс доллара через месяц прогнозируется на уровне 498,5 тенге, через 12 месяцев — 518,9 тенге. Цена на нефть марки Brent ожидается на уровне 80,9 доллара за баррель, а инфляция — около 10,6%. Эксперты считают, что реальная ставка в стране через год может составить 5,15%, что отражает превышение ожидаемой базовой ставки над уровнем инфляции.
Таким образом, эксперты ожидают постепенного снижения инфляции в стране и смягчения денежно-кредитной политики. Более дешёвые кредиты могут стимулировать развитие бизнеса и увеличить покупательную активность граждан, но хранить деньги на депозите станет менее выгодно.
Важно помнить, что все данные — это лишь прогноз, и его цель — рассказать о происходящих экономических процессах. Не стоит воспринимать эту информацию как «истину в последней инстанции» и использовать её в качестве руководства к инвестиционной деятельности.