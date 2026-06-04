Могут ли кредиты стать дешевле в Казахстане

Базовая ставка влияет на денежно-кредитную политику в стране. Когда её повышают, проценты по кредитам для населения и бизнеса растут, а также увеличивается размер вознаграждения по банковским вкладам. Однако при снижении наблюдается обратная ситуация — кредиты становятся дешевле, но депозиты теряют свою привлекательность. Если Нацбанк снизит базовую ставку, это может заставить банки пересматривать условия для клиентов.