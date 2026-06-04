Омской области «простили» уже 13 миллиардов рублей

Подтверждение о целевом использовании соответствующих средств получено. Они направляли их на реализацию мастер-планов развития городов, инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах, в том числе расположенных в Дальневосточном федеральном округе и в арктической зоне, совершенствовали местное коммунальное хозяйство, включая и замену лифтов в многоквартирных домах, обновляли общественный транспорт, создавали инженерные сети, переселяли граждан из аварийного жилья. Теперь освободившиеся в бюджетах ресурсы они смогут использовать на решение текущих и долгосрочных актуальных задач, ну и, что очень важно, на дальнейшее развитие, комплексное, направленное на повышение качества жизни наших людей", — отметил на заседании Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.