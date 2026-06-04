Омской области «простили» уже 13 миллиардов рублей

В четверг, 4 июня 2026 года, глава региона Виталий Хоценко сообщил о новом решении главы государства Владимира Путина по списанию задолженности Омской области по бюджетным кредитам. На сей раз речь идет о сумме примерно в полмиллиарда рублей.
"Правительство продолжает системную работу по снижению долговой нагрузки наших регионов. Для этого, напомню, применяем такой инструмент, как списание задолженности по бюджетным кредитам. Действует он не первый год, хорошо себя зарекомендовал.
Сегодня мы поддержим еще шесть субъектов Российской Федерации. Речь идет о Республике Саха (Якутия), о Татарстане, Хабаровском крае, Владимирской, Курганской и Омской областях. Их совокупный долг сократится более чем на 37,5 миллиардов рублей.
Подтверждение о целевом использовании соответствующих средств получено. Они направляли их на реализацию мастер-планов развития городов, инфраструктурных проектов в опорных населенных пунктах, в том числе расположенных в Дальневосточном федеральном округе и в арктической зоне, совершенствовали местное коммунальное хозяйство, включая и замену лифтов в многоквартирных домах, обновляли общественный транспорт, создавали инженерные сети, переселяли граждан из аварийного жилья. Теперь освободившиеся в бюджетах ресурсы они смогут использовать на решение текущих и долгосрочных актуальных задач, ну и, что очень важно, на дальнейшее развитие, комплексное, направленное на повышение качества жизни наших людей", — отметил на заседании Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
Стоит напомнить, что подобный механизм списания реализуется в отношении Омской области не впервые. В совокупности с региона снята долговая нагрузка в объеме порядка 13,2 миллиарда рублей.