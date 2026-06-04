В ГД предложили ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях

«В вакансии пишут “от 100 тыс.”, а на собеседовании предлагают 50 тыс. Тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний. Более 60 процентов соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты», — указал он.