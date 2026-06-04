В ГД предложили ввести штрафы за указание завышенных зарплат в вакансиях

«В вакансии пишут “от 100 тыс.”, а на собеседовании предлагают 50 тыс. Тысячи россиян ежедневно сталкиваются с обманом. Работодатели безнаказанно завышают зарплаты, чтобы заманить соискателей. Пора ввести штрафы за ложные данные о зарплате, обязать раскрывать структуру выплат и создать публичный реестр недобросовестных компаний. Более 60 процентов соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты», — указал он.
Люди тратят время, берут отгулы, а в итоге либо соглашаются на худшие условия, либо уходят ни с чем, подчеркнул депутат.
«Особенно страдают уязвимые категории: молодежь без опыта, пенсионеры, мигранты, многодетные родители. Я предлагаю ввести штрафы в зависимости от разрыва: до 20 процентов — 50−100 тыс. рублей; 20−50 процентов — 100−200 тыс.; свыше 50 процентов — 200−500 тыс. рублей либо приостановление деятельности до 90 суток», — отметил Панеш.
По его мнению, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты: оклад, премии, надбавки. Нужно также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда.
«Контроль возложить на трудовые инспекции, жалобу можно подать через “Госуслуги”. Обман в вакансиях — это не маркетинг, а мошенничество. Государство обязано защитить граждан от тех, кто на этом паразитирует», — убежден Панеш.