ТОГУ внедряет 3D-печать в промышленность Хабаровского края

По качеству такие детали, как отметил Иван Паньшин, не уступают и даже превосходят оригинал. К тому же цифровую модель, созданную на специальном принтере, можно сравнить с эталонным файлом, чтобы найти минимальные ошибки. Точность и прочность — ключевые достоинства объектов, созданных с применением аддитивных технологий, особенно для таких производств как машино- и авиастроение.