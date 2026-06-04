ТОГУ внедряет 3D-печать в промышленность Хабаровского края

Высшая школа промышленной инженерии ТОГУ провела первые работы по применению 3D-деталей на реальном производстве Хабаровского края. Подразумевается, что внедрение аддитивных технологий упростит создание необходимых промышленных инструментов, даже без наличия чертежа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В отличие от субтрактивных технологий (точение, фрезеровка) или формообразования (литье, ковка), аддитивные технологии позволяют получать материальные объекты из металлических порошков и полимеров. Предмет создается слой за слоем, что открывает новые возможности для производства, — объяснил руководитель проекта и инженер ВШ ПРИ Иван Паньшин.
Работа стартовала еще в 2025 году, когда команда университета создала первые объекты с использованием метода трехмерного сканирования. После — их апробировали на крупном промышленном предприятии региона, где инженеры проверили и осмотрели перья газовых турбин на соответствие стандартам. Предприятие по итогам опытов внедрило 3D-сканирование в свое производство.
По качеству такие детали, как отметил Иван Паньшин, не уступают и даже превосходят оригинал. К тому же цифровую модель, созданную на специальном принтере, можно сравнить с эталонным файлом, чтобы найти минимальные ошибки. Точность и прочность — ключевые достоинства объектов, созданных с применением аддитивных технологий, особенно для таких производств как машино- и авиастроение.
Команда центра уже приступила к адаптации деталей, созданных для хабаровского предприятия, под метод селективного лазерного сплавления.
— В этом году мы также начали разработку алгоритмов для ПО, которое позволит работать с разными типами сканеров. Потому что самая дорогая часть сканера — это не железо, а математика, — уточняет руководитель проекта.
Программное обеспечение внедрят в 3D-сканер российского производства, над созданием которого ведет работу партнер ВШ ПРИ из Санкт-Петербурга. Планируется, что технику адаптируют под потребности и климат Дальнего Востока.
Как подчеркнул Паньшин, главная цель проекта — создание передовых технологических решений, что станет шагом к формированию единого конкурентоспособного технологического кластера в ДФО.
Напомним, по указу президента РФ Владимира Путина с 2022 года реализуется программа Десятилетия науки и технологий. У нее несколько задач, одна из которых — привлечение молодежи к участию в научных исследованиях.