Порядка 70% опрошенных россиян начинают откладывать на пенсию лишь после 40 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Почти 70% россиян откладывают на пенсию, но в основном после 40 лет, в среднем согражданам нужно 56 тыс. рублей в месяц и 6 млн рублей сбережений, чтобы жить с комфортом после завершения карьеры. Это следует из исследования «СберНПФ» — партнера «Сберинвестиций» — к ПМЭФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.
По данным исследования, регулярно или время от времени откладывают на пенсию 18% опрошенных. Активнее всех в стране на эту цель копят в Саратове (36%), Красноярске (29%) и Астрахани (25%).
Между тем самые высокие ожидания по доходу озвучили в Уфе, Саратове и Оренбурге, а по финансовому резерву — в Новосибирске, Кирове и Омске, добавили там.
Так, у жителей Уфы ожидания по доходу после завершения карьеры оказались самыми высокими в стране: им нужно 76,8 тыс. рублей в месяц. Следом идут Саратов — 69,5 тыс. рублей, на третьем месте Оренбург — 67,2 тыс. рублей. Далее по уровню ожиданий следуют Ярославль (66,3 тыс. рублей) и Красноярск (64,4 тыс. рублей), уточняется в исследовании.
Больше всего сбережений для достойной жизни на пенсии понадобилось новосибирцам — 9,1 млн рублей. Жители Кирова оценили комфорт после завершения карьеры в 8,8 млн рублей, Омска — 8,6 млн рублей, Иркутска — 8,5 млн рублей, Томска — 7,9 млн рублей, заключили аналитики.
Исследование проводилось в мае 2026 года. В нем участвовали свыше 11 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тыс. человек.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.