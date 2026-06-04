Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Порядка 70% опрошенных россиян начинают откладывать на пенсию лишь после 40 лет

В среднем жителям России нужно 56 тыс. рублей в месяц и 6 млн рублей сбережений, чтобы жить с комфортом после завершения карьеры, говорится в исследовании СберНПФ".

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Почти 70% россиян откладывают на пенсию, но в основном после 40 лет, в среднем согражданам нужно 56 тыс. рублей в месяц и 6 млн рублей сбережений, чтобы жить с комфортом после завершения карьеры. Это следует из исследования «СберНПФ» — партнера «Сберинвестиций» — к ПМЭФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.

По данным исследования, регулярно или время от времени откладывают на пенсию 18% опрошенных. Активнее всех в стране на эту цель копят в Саратове (36%), Красноярске (29%) и Астрахани (25%).

Между тем самые высокие ожидания по доходу озвучили в Уфе, Саратове и Оренбурге, а по финансовому резерву — в Новосибирске, Кирове и Омске, добавили там.

Так, у жителей Уфы ожидания по доходу после завершения карьеры оказались самыми высокими в стране: им нужно 76,8 тыс. рублей в месяц. Следом идут Саратов — 69,5 тыс. рублей, на третьем месте Оренбург — 67,2 тыс. рублей. Далее по уровню ожиданий следуют Ярославль (66,3 тыс. рублей) и Красноярск (64,4 тыс. рублей), уточняется в исследовании.

Больше всего сбережений для достойной жизни на пенсии понадобилось новосибирцам — 9,1 млн рублей. Жители Кирова оценили комфорт после завершения карьеры в 8,8 млн рублей, Омска — 8,6 млн рублей, Иркутска — 8,5 млн рублей, Томска — 7,9 млн рублей, заключили аналитики.

Исследование проводилось в мае 2026 года. В нем участвовали свыше 11 тысяч респондентов из 37 городов России с населением свыше 500 тыс. человек.

О форуме.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.