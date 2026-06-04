Порядка 70% опрошенных россиян начинают откладывать на пенсию лишь после 40 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Почти 70% россиян откладывают на пенсию, но в основном после 40 лет, в среднем согражданам нужно 56 тыс. рублей в месяц и 6 млн рублей сбережений, чтобы жить с комфортом после завершения карьеры. Это следует из исследования «СберНПФ» — партнера «Сберинвестиций» — к ПМЭФ, которое имеется в распоряжении ТАСС.