«Автостат»: продажи новых автомобилей в мае выросли на 20,5%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам мая 2026 года выросли на 20,5% в годовом выражении, до 110 тыс. единиц. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».
«По итогам мая нынешнего года в нашей стране было реализовано 109 892 новых легковых машины, что на 20,5% больше, чем в том же месяце 2025-го. Об этом сообщают эксперты агентства “Автостат” со ссылкой на данные АО “ППК” и с учетом собственной сегментации», — сказано в сообщении.
Лидерами марочного рейтинга в этот период стали Lada (28,4 тыс. единиц), Haval (15,8 тыс.), Tenet (11,5 тыс.), Geely (6,8 тыс.) и Changan (5,2 тыс.).
В топ-5 модельного рейтинга вошли Lada Granta (11,5 тыс. единиц), Tenet T7 (7,8 тыс.), Haval Jolion (6,7 тыс.), Lada Vesta (5,7 тыс.), Lada Niva Travel (3,6 тыс.).
В десятку наиболее востребованных автомобилей также вошли Changan UNI-S (3,1 тыс.), Haval M6 (3 тыс.), Lada Iskra (2,8 тыс.), Tenet T4 (2,6 тыс.) и Lada Niva Legend (2,59 тыс.).
При этом за прошедшие пять месяцев 2026 года в РФ было реализовано 492,3 тыс. новых легковых автомобиля, что на 11,8% больше, чем в январе — мае 2025-года.