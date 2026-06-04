«Автостат»: продажи новых автомобилей в мае выросли на 20,5%

«По итогам мая нынешнего года в нашей стране было реализовано 109 892 новых легковых машины, что на 20,5% больше, чем в том же месяце 2025-го. Об этом сообщают эксперты агентства “Автостат” со ссылкой на данные АО “ППК” и с учетом собственной сегментации», — сказано в сообщении.