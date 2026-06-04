В Красноярском крае пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей»

Напомним, региональный этап ярмарки, прошедший 17 апреля, собрал более 5,5 тысячи участников на 58 площадках по всему краю. В нем приняли участие почти 500 работодателей. За все время реализации проекта работу с его помощью нашли 10,5 тысячи человек.