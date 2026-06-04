В Красноярском крае пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 июня состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Центральной площадкой станет Красноярск.
Мероприятие традиционно объединяет работодателей и соискателей и проводится при поддержке национального проекта «Кадры».
В ярмарке примут участие предприятия металлургической, машиностроительной, транспортной, строительной, космической, пищевой и аграрной отраслей, а также научно-производственные организации и учреждения социальной сферы.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в Красноярском крае проходит в четвертый раз. Событие является инструментом системной работы по кадровому обеспечению предприятий. Ее эффективность подтверждается конкретными результатами: скорость заполнения вакансий в регионе выросла вдвое», — рассказал заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
В программу включены интерактивные форматы, консультационные площадки и выезд 18 мобильных офисов службы занятости. Это позволит жителям отдаленных территорий получить доступ к вакансиям, консультациям и цифровым сервисам.
Особое внимание уделено разным категориям участников. Для участников специальной военной операции и их семей предусмотрена поддержка в трудоустройстве, для молодежи — помощь в выборе профессии, для граждан старшего возраста — возможности возвращения на рынок труда.
Мероприятие также способствует выполнению задач, поставленных губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым по развитию кадрового потенциала региона, сообщает пресс-служба Агентства труда и занятости населения Красноярского края.
Полная программа федерального этапа размещена на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края.
Напомним, региональный этап ярмарки, прошедший 17 апреля, собрал более 5,5 тысячи участников на 58 площадках по всему краю. В нем приняли участие почти 500 работодателей. За все время реализации проекта работу с его помощью нашли 10,5 тысячи человек.
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