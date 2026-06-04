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Денис Пушилин подписал договора для развития людей и экономики Донбасса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первый день работы на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава ДНР Денис Пушилин подписал три документа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В первый день работы на полях XXIX Петербургского международного экономического форума Глава ДНР Денис Пушилин подписал три документа.

С детско-юношеской академией «Красная Машина Юниор» — о сотрудничестве в сфере развития хоккея и массового спорта в Республике, с компанией «Восток Медиа» — о реализации проекта по внедрению системы общественной коммуникации в городскую среду «Донбасс. Смыслы. Люди», с акционерным банком «Россия» и ООО «Миранда-Медиа» — о создании цифровой телекоммуникационной инфраструктуры, строительстве новых базовых станций.

Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.

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