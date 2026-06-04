Денис Пушилин подписал договора для развития людей и экономики Донбасса

С детско-юношеской академией «Красная Машина Юниор» — о сотрудничестве в сфере развития хоккея и массового спорта в Республике, с компанией «Восток Медиа» — о реализации проекта по внедрению системы общественной коммуникации в городскую среду «Донбасс. Смыслы. Люди», с акционерным банком «Россия» и ООО «Миранда-Медиа» — о создании цифровой телекоммуникационной инфраструктуры, строительстве новых базовых станций.