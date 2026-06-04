Российский авторынок показал рост более чем на 20% в мае

В России по итогам мая 2026 года было продано 109,9 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 20,5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщили аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».
По оценке экспертов, май стал одним из наиболее успешных месяцев для российского авторынка в текущем году. Всего за месяц покупатели приобрели почти 110 тыс. новых легковых машин.
С января по май в стране реализовали 492,3 тыс. новых автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рынок вырос на 11,8%.
Как отмечают аналитики, основную часть продаж обеспечили наиболее востребованные массовые модели и автомобили сегмента кроссоверов.
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