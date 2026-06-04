Госвыплаты на школьную форму в Донецкой республике

«Получить выплату сможет один из родителей при условии, что семья зарегистрирована по месту жительства на территории ДНР. Для оформления необходимо подать письменное заявление в органы социальной защиты населения с 1 августа по 1 ноября текущего года. Размер выплаты составляет 4 тысячи рублей на каждого ребенка и предоставляется один раз в календарном году», — сообщила вице-премьер Лариса Толстыкина. В 2026 году поддержку получат более 15 тысяч детей.