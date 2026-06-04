Putin team представила на ПМЭФ редкий «кремлевский» костюм

«Данная модель была разработана по спецзаказу, ее не было в продаже. Мы взяли этот образец, потому что многим, кто будет работать на ПМЭФ, данная модель костюма знакома и близка», — прокомментировал управляющий партнер Putin Team Russia Дмитрий Гвазава. «Такие костюмы пока только в экспериментальной партии и позже уже будут в продаже в сети магазинов», — добавил он.