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Putin team представила на ПМЭФ редкий «кремлевский» костюм

Лаконичный синий костюм на молнии выпускался в рамках лимитированной линейки для руководителей различных госструктур.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Putin team и Всероссийская федерация легкой атлетики привезли на ПМЭФ кашемировый костюм Kremlin, передает корреспондент ТАСС.

Знаковая модель представлена на их совместном стенде на форуме. Лаконичный синий костюм на молнии выпускался в рамках лимитированной линейки для руководителей различных госструктур.

«Данная модель была разработана по спецзаказу, ее не было в продаже. Мы взяли этот образец, потому что многим, кто будет работать на ПМЭФ, данная модель костюма знакома и близка», — прокомментировал управляющий партнер Putin Team Russia Дмитрий Гвазава. «Такие костюмы пока только в экспериментальной партии и позже уже будут в продаже в сети магазинов», — добавил он.