В Ростовской области планируется реализация новых инфраструктурных проектов в транспортной сфере

«Наша компания имеет многолетний опыт строительства сложнейших объектов, включая трассу М‑4 “Дон” и дорогу в аэропорт “Платов”. Мы готовы применить все компетенции для реализации соглашения. Инвестиции в развитие дорожной сети и новые рабочие места — наш вклад в развитие экономики региона», — сказал Владимир Кнышов.