В Ростовской области планируется реализация новых инфраструктурных проектов в транспортной сфере

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2026 правительство Ростовской области и компания «Темерницкий скоростной диаметр» заключили соглашение о сотрудничестве по реализацию инфраструктурных проектов в транспортной сфере. Документ подписали губернатор Юрий Слюсарь и заместитель генерального директора компании «Донаэродорстрой» — учредителя организации «Темерницкий скоростной диаметр» Владимир Кнышов.
Стороны договорились о сотрудничестве, направленном на реализацию инвестиционного проекта в сфере дорожного строительства на территории Ростовской области. Ориентировочный объем инвестиций составляет 40 млрд рублей. В ходе реализации будет создано более 2000 рабочих мест.
«Развитие транспортной инфраструктуры — стратегическая задача для Ростовской агломерации. Ее решение позволит разгрузить транспортные узлы и повысить связанность территорий. Рассчитываем, что опыт инвестора позволит качественно и в срок выполнить проект», — прокомментировал Юрий Слюсарь.
Реализация соглашения позволит модернизировать транспортную инфраструктуру области, повысить инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. Одним из транспортных проектов, реализуемых в рамках соглашения, может стать строительство автомобильной дороги «Темерницкий диаметр».
«Наша компания имеет многолетний опыт строительства сложнейших объектов, включая трассу М‑4 “Дон” и дорогу в аэропорт “Платов”. Мы готовы применить все компетенции для реализации соглашения. Инвестиции в развитие дорожной сети и новые рабочие места — наш вклад в развитие экономики региона», — сказал Владимир Кнышов.
Компания «Донаэродорстрой» специализируется на комплексном строительстве автодорог с асфальтобетонным и цементобетонным покрытием, аэродромных покрытий и искусственных сооружений.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.