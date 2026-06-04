Компания SpaceX установила цену за свои акции на уровне $135 за штуку

Ожидается, что SpaceX продаст 555,6 млн акций, что позволит привлечь $75 млрд. Кроме того, существует опцион на приобретение дополнительных 83,33 млн акций на сумму $11,2 млрд. После размещения акций Илон Маск будет владеть более чем 82% голосующих акций. К продаже привлечены Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase.