ОКБ: сложнее всего получить кредит заемщикам с нарушением требований Центробанка

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Макропруденциальные требования Банка России стали главным барьером для получения кредита заемщиками. Об этом заявил в интервью ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сейчас сложнее всего получить кредит заемщикам, которые не соответствуют макропруденциальным требованиям Центробанка, в первую очередь — из-за высокой закредитованности. Ее уровень оценивается по показателю долговой нагрузки (ПДН), который рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к подтвержденному доходу», — сказал он.
По словам Алексина, трудности возникают у тех, кто тратит большую часть доходов на погашение кредитов и у россиян с низким или неподтвержденным доходом. «Трудности с одобрением возникают у двух основных групп заемщиков. Первая группа — это те, кто уже тратит значительную часть дохода на погашение кредитов. Если ПДН превышает 50%, получить новый кредит будет сложно, а при ПДН выше 80% — практически невозможно. Вторая группа — люди с низким или неподтвержденным доходом: те, у кого нет официального (“белого”) дохода или его размер недостаточен для обслуживания нового кредита», — отметил он.
Кроме того, как отметил глава ОКБ, получить кредит с первоначальным взносом менее 20% от стоимости жилья маловероятно. Также минимальные шансы на получение кредита — у заемщиков, которые зарекомендовали себя как ненадежные. К ним относятся банкроты и клиенты с очень плохой кредитной историей и просроченными долгами в прошлом или настоящем.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.