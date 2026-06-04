ОКБ: сложнее всего получить кредит заемщикам с нарушением требований Центробанка

По словам Алексина, трудности возникают у тех, кто тратит большую часть доходов на погашение кредитов и у россиян с низким или неподтвержденным доходом. «Трудности с одобрением возникают у двух основных групп заемщиков. Первая группа — это те, кто уже тратит значительную часть дохода на погашение кредитов. Если ПДН превышает 50%, получить новый кредит будет сложно, а при ПДН выше 80% — практически невозможно. Вторая группа — люди с низким или неподтвержденным доходом: те, у кого нет официального (“белого”) дохода или его размер недостаточен для обслуживания нового кредита», — отметил он.