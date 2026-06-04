В строительство жилого комплекса в Аксае инвестор вложит 31,7 млрд рублей

— Важно, что этот проект будет реализован в логике комплексного развития территории. Это наш принципиальный подход к жилищному строительству в регионе. Вместе с жилыми домами будет сразу строится социальная инфраструктура. Это уже заложено в проект — чтобы люди жили в комфортной городской среде, — сказал Юрий Слюсарь.