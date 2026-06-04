В строительство жилого комплекса в Аксае инвестор вложит 31,7 млрд рублей

Специализированный застройщик «Б-2» в течение 11 лет планирует вложить в комплексную жилую застройку в Аксае 31,7 млрд рублей. Соответствующее соглашение губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и генеральный директор ГК «Носта» Сергей Григорьев подписали 3 июня в ходе ПМЭФ-2026.
Предстоит возвести около 199 тысяч квадратных метров жилья и 20 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. Также будут построены два детских сада на 300 мест, школа на 1350 мест, взрослая и детская поликлиники, станция скорой помощи на три бригады, ФОК, пожарное депо на три машины, пункт охраны правопорядка, МФЦ и отделение связи.
Глава региона подчеркнул, что это серьезный инвестпроект, который будет иметь высокий экономический и социальный эффект.
— Важно, что этот проект будет реализован в логике комплексного развития территории. Это наш принципиальный подход к жилищному строительству в регионе. Вместе с жилыми домами будет сразу строится социальная инфраструктура. Это уже заложено в проект — чтобы люди жили в комфортной городской среде, — сказал Юрий Слюсарь.
Будущий жилой комплекс планируется как полноценный микрорайон, с собственной социальной инфраструктурой, зелёными зонами и парковками. Помимо масштабной застройки, будет проведено благоустройство и озеленение территории.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.