Грузоперевозки между Казахстаном и Беларусью выросли на 20% за год

АСТАНА, 4 июн — Sputnik. Объем перевозок между Казахстаном и Беларусью продолжает расти: с начала года перевезено порядка 2,3 млн тонн грузов, что на 19,6% выше показателя аналогичного периода 2025 года (1,9 млн тонн), сообщили в ж/д нацкомпании «Казахстан темир жолы».
Экспорт из Казахстана вырос в 2 раза в сравнении с 4 месяцами прошлого года до 0,5 млн тонн, импорт в Казахстан составил 0,2 млн тонн с ростом 12,7%, отметил глава компании Талгат Алдыбергенов на встрече с начальником ГО «Белорусская железная дорога» Валерием Вереничем.
Отдельно отметили транзитные перевозки, которые продемонстрировали рост на 5,1% и достигли показателя 1,6 млн тонн, в том числе экспорт из Беларуси транзитом через Казахстан составил 0,75 млн тонн с ростом на 2% к 4 месяцам 2025 года.
Показатели, отметили в КТЖ, подтверждают высокий интерес грузоотправителей к действующим маршрутам и эффективность взаимодействия железнодорожных администраций.
В рамках визита также состоялся Круглый стол с грузоотправителями и экспортерами Республики Беларусь, которые выразили заинтересованность в наращивании перевозок в направлении Китая и стран Центральной Азии.
Ранее аналогичные Круглые столы проводились с грузоотправителями России и Узбекистана. Они позволили увеличить транзит на 1,5 млн тонн (+13,5%) к уровню 2025 года.