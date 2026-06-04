Грузоперевозки между Казахстаном и Беларусью выросли на 20% за год

Отдельно отметили транзитные перевозки, которые продемонстрировали рост на 5,1% и достигли показателя 1,6 млн тонн, в том числе экспорт из Беларуси транзитом через Казахстан составил 0,75 млн тонн с ростом на 2% к 4 месяцам 2025 года.