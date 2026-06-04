Больше 90% лицензий по «заявительному» принципу оформлены на микропредприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Больше 90% лицензий по «заявительному» принципу на россыпное золото оформлены на микропредприятия, у большинства из них уставный капитал 10−20 тыс. руб. и часто за такой компанией стоит лишь один человек. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.