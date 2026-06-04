Больше 90% лицензий по «заявительному» принципу оформлены на микропредприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Больше 90% лицензий по «заявительному» принципу на россыпное золото оформлены на микропредприятия, у большинства из них уставный капитал 10−20 тыс. руб. и часто за такой компанией стоит лишь один человек. Об этом в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Если посмотреть на структуру таких лицензий, картина получается довольно показательная. Более 90% лицензий, выданных по заявительному принципу, оформлены на микропредприятия. У 83% уставный капитал — 10−20 тысяч рублей. Нередко за такой компанией стоит один человек, без специалистов, техники и реальных возможностей вести геологоразведку», — рассказала она.
По словам Радионовой, кредитные деньги для оформления лицензии такие компании берут в банке на «прокат» на несколько дней — «лишь бы подтвердить мнимую финансовую состоятельность».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.
Полный текст интервью будет опубликован 5 июня в 8:00 мск.