Новый животноводческий комплекс в Хабаровском крае обеспечит регион собственным молоком

На полях Петербургского экономического форума Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и президент крупнейшей в России и Европе компании-производителя молока «ЭкоНива» Штефан Дюрр подписали соглашение о реализации стратегически важного инвестиционного проекта. В регионе планируется построить масштабный животноводческий комплекс, насчитывающий 6 тысяч голов дойного стада, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Сегодня обеспеченность Хабаровского края молоком менее 10%. Молоко и молочную продукцию в основном производят небольшие сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. Краевые власти всесторонне поддерживают наших аграриев, в том числе в вопросах производства молока, обновления стада, технической модернизации, кадрового обеспечения», — рассказал Дмитрий Демешин.
В ходе двусторонней встречи глава региона отметил, что развитие местного производства продукции АПК является одной из приоритетных задач правительства края. Наибольшая потребность на протяжении последних нескольких лет наблюдается по молоку.
Но для того, чтобы полностью обеспечить жителей края собственной качественной продукцией, регион заинтересован в крупных хозяйствах промышленного масштаба.
Создание в крае нового крупного комплекса позволит увеличить производство молока втрое, разнообразить ассортимент, создать рабочие места. Сейчас предприятия компании «ЭкоНива» работают в 13 регионах страны. Интерес к Хабаровскому краю со стороны таких холдингов очень значим.
«Соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем — важный шаг в развитии компании, который открывает возможность выхода на новый для нее рынок Дальнего Востока, а в долгосрочной перспективе обеспечит преимущество в работе на китайском рынке, где потребление молока растет высокими темпами. В свою очередь региону партнерство позволит существенно нарастить собственное производство сырого молока, а значит, население будет обеспечено натуральной молочной продукцией, произведенной непосредственно в крае», — подчеркнул президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
Сейчас рассматриваются площадки в Бикинском округе и Вяземском районе. Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул, что проекту будет оказано необходимое содействие на всех этапах.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что глава региона проведет серию деловых встреч с главами ведущих российских компаний и промышленных предприятий. В их числе — встречи с президентом «ННК» Эдуардом Худайнатовым, генеральным директором «СУЭК» Александром Редькиным и генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским.