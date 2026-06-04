Новый животноводческий комплекс в Хабаровском крае обеспечит регион собственным молоком

«Соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем — важный шаг в развитии компании, который открывает возможность выхода на новый для нее рынок Дальнего Востока, а в долгосрочной перспективе обеспечит преимущество в работе на китайском рынке, где потребление молока растет высокими темпами. В свою очередь региону партнерство позволит существенно нарастить собственное производство сырого молока, а значит, население будет обеспечено натуральной молочной продукцией, произведенной непосредственно в крае», — подчеркнул президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.