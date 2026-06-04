Строительство масштабного моста через Витим планируют завершить в 2028 году

IrkutskMedia, 4 июня. В Бодайбинском районе приступят к капитальному ремонту семи мостов. Одной из масштабных работ является строительство переправы через реку Витим. На этом объекте завершить работы планируют в 2028 году.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в этом году запланированы работы по созданию двух русловых опор (№ 2 и № 3). В 2026 году также начнут работы по возведению опоры № 4 и сборке металлоконструкции пролётного строения. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Приведение в нормативное состояние мостов в Бодайбинском районе является частью комплексного плана по развитию транспортной сети севера Иркутской области. На четырёх объектах реконструкции и капитальный ремонт начали в прошлом году. Они идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Для капитальных ремонтов еще трех мостов разработана проектная документация. В этом году будут проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики, они приступят к работам в следующем году», — рассказал директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.
Сейчас уже идёт капитальный ремонт моста через реку Бодайбо (1,8 км автодороги Бодайбо — Мама). По обустроенной объездной дороге уже запущено движение автотранспорта. Также уже начаты подготовительные работы для установки новых опор. Далее специалисты приступят к монтажу пролетного строения мостового перехода.
В том числе с прошлого года ведут работы на трёх мостах на автодороге Бодайбо — Кропоткин (64,9 км через реку Бодайбо). Текущие работы охватывают Верхний Аканак (62,15 километре) и Большой Догалдын (64,8 километре). Подрядчикам осталось установить барьерные и ограждения, перила и обустроить подходы к мостам.
На этот год заключён контракт на капремонт трёх мостовых переходов на автомобильной дороге Таксимо — Бодайбо: через реку Каалу на 71-м и 76-м километрах, через ручей Еловый на 80-м километре. На них обновят покрытие и отремонтируют балки пролётного строения. На время работ проезд организуют только по одной полосе.
Ранее агентство рассказывало, что 23,3 км федеральной трассы «Вилюй» отремонтируют в Братском районе за два года. Работы планируют начать в 2027 года и завершить в 2028 году.