Строительство масштабного моста через Витим планируют завершить в 2028 году

«Приведение в нормативное состояние мостов в Бодайбинском районе является частью комплексного плана по развитию транспортной сети севера Иркутской области. На четырёх объектах реконструкции и капитальный ремонт начали в прошлом году. Они идут в соответствии с графиком, отставаний нет. Для капитальных ремонтов еще трех мостов разработана проектная документация. В этом году будут проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики, они приступят к работам в следующем году», — рассказал директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Петр Демидов.