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Полностью закроют движение на Почтамтской в Иркутске до конца лета

Ограничение введут в связи со строительством теплосети.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 июня. Власти Иркутска сообщили об очередном ограничении движения в городе. Так, полностью будет перекрыт проезд транспортных средств на участке улицы Почтамтской. Ограничение введут на дороге от дома № 99 до дома № 117 с 9.00 9 июня до 23.00 31 августа.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, закрытие движения на участке автодороги связано со строительством теплосети.

Напомним, что в Иркутске по улице Польских Повстанцев ограничат движение автотранспорта до конца месяца. Ограничения будут действовать в связи с строительно-монтажными работами на теплосетях.