Полностью закроют движение на Почтамтской в Иркутске до конца лета

IrkutskMedia, 4 июня. Власти Иркутска сообщили об очередном ограничении движения в городе. Так, полностью будет перекрыт проезд транспортных средств на участке улицы Почтамтской. Ограничение введут на дороге от дома № 99 до дома № 117 с 9.00 9 июня до 23.00 31 августа.