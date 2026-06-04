Полностью закроют движение на Почтамтской в Иркутске до конца лета

IrkutskMedia, 4 июня. Власти Иркутска сообщили об очередном ограничении движения в городе. Так, полностью будет перекрыт проезд транспортных средств на участке улицы Почтамтской. Ограничение введут на дороге от дома № 99 до дома № 117 с 9.00 9 июня до 23.00 31 августа.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, закрытие движения на участке автодороги связано со строительством теплосети.
Напомним, что в Иркутске по улице Польских Повстанцев ограничат движение автотранспорта до конца месяца. Ограничения будут действовать в связи с строительно-монтажными работами на теплосетях.